Před senát okresního soudu předstoupil v úterý soudní znalec z oboru lékařství, který uvedl, že poškozený utrpěl bodné poranění levého stehna s poraněním stehenní tepny, sedacího nervu a kromě toho ještě řezné poranění na ruce, které znemožnilo pohyb čtvrtého prstu. „Krvácení následkem poranění tepny bylo život ohrožující,“ uvedl znalec s tím, že bez včasné lékařské pomoci by napadený muž zemřel.

Incident se odehrál loni v polovině března v ubytovně Zátiší. Babusca, který byl pod vlivem alkoholu, podle obžaloby vstoupil na jeden z pokojů, kde nejdříve pěstí a poté nožem napadl poškozeného pětatřicetiletého muže. „Přišel jsem pro svoji přítelkyni. Vadilo mě, že je opilá, tak jsem jí dal facku. Poškozený mi řekl, abych ji nebil a popral se raději s ním,“ vypověděl už při prvním jednání obžalovaný a popsal, že následovala bitka, při které padlo několik ran pěstí.

„Padli jsme při tom k zemi. Věděl jsem, že má ve skříni zbraň a když jsem viděl, jak k té skříni natahuje ruku, instinktivně jsem vzal kuchyňský nůž, který ležel na stole. Chvíli jsme se přetlačovali, on chytil nůž za čepel, tlačil ho proti mě, přitom jsme říkali jeden druhému, abychom ten nůž pustili. Jenže to jsme neudělali, já jsem pak větší silou zabral a bodl ho do nohy,“ popsal dále a ve výpovědi také mimo jiné řekl, že kdyby nebyl opilý, nejspíš by se nic takového nestalo. Babuscovi v době po incidentu naměřili dvě promile alkoholu.

Podle soudní znalkyně z oboru psychologie, která u úterního soudního jednání rovněž vypovídala, je obžalovaný emočně nestabilní a zpravidla jedná impulzivně, bez zvažování následků. „Nedá se ovšem říct, že by byl v obecné poloze agresivní, ve stresové situaci ovšem může jednat útočně,“ doplnila.

Osobnost útočníka posuzoval také soudní znalec z oboru psychiatrie. Ten uvedl, že obžalovaný netrpí žádnou duševní poruchou ani závislostí. „Posuzovaný je inteligentní člověk, v době svého činu mohl rozpoznat závažnost svého jednání a mohl se ovládat,“ uvedl s tím, že jistou roli mohla sehrát hladina vypitého alkoholu.

Babuscovi za jeho čin hrozí tři až deset let odnětí svobody. Prozatím pobývá ve vazbě, ale jak vyplynulo z úterního jednání, zřejmě požádá o dohled formou elektronického náramku. Rýsuje se mu totiž možnost zaměstnání v Plzni s ubytováním.

Kromě trestu za těžké ublížení na zdraví čeká útočníka zřejmě také náhrada škody. Poškozený uplatňuje soudem bolestné, které je podle znaleckého posudku necelých 200 tisíc korun, zdravotní pojišťovna pak může nárokovat dalších 335 tisíc korun.

Jednání bylo odročeno na první dubnovou dekádu. K soudu by se totiž měly dostavit ještě dvě svědkyně incidentu. Předvolání jim bylo podle předsedkyně senátu Michaely Řezníčkové řádně doručeno. K soudu se však nedostavily, údajně by měly být v zahraničí a do Česka mají přijet opět v tomto měsíci.