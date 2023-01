Samozřejmě na jednu stranu mám za sebou téměř 20letou historii co se týče vedení sportovišť, nechal jsem tam spoustu energie, spoustu sil. Myslím si, že se mi podařilo nějakým způsobem vybudovat funkční organizaci, ale také cítím potřebu neustále se posouvat. Cítil jsem, že potřebuji nějaký impuls na další rozvoj a růst. Navíc jsem nikdy nebyl typ, který by pouze seděl v koutě a nadával na to, jak se ta politika špatně dělá, ukazoval na chyby a nesnažil se je napravovat. Proto jsem se i před 13 lety rozhodl kandidovat do zastupitelstva, abych mohl být přímým účastníkem toho dění.

Za těch necelých 13 let, co jste byl členem zastupitelstva, tvořil jste si sám pro sebe nějakou představu, jak byste to chtěl dělat vy?

Zpočátku, po prvním zvolení, jsem se učil jak to prostředí komunální politiky vypadá, jak které procesy fungují. Člověk, který je zvenku, má jiné představy o tom, jak chod město funguje, jakým způsobem se město řídí. Taky jsem se ze začátku musel naučit základní věci a postupem času jsem přicházel na to, že některé věci, procesy by se daly dělat jinak, efektivněji. A hlavně mi připadalo, že po celou dobu mého působení v zastupitelstvu lidé vnímali zastupitelstvo i vedení města jako nějakou odtažitou uzavřenou skupinu. A já bych chtěl především, aby nás brali jako partnery, aby pochopili, že my jsme tady pro ně a podle toho s námi jednali. My jim poskytujeme všechny ty služby, a budeme rádi za zpětnou vazbu. Za všechny podněty, nápady, kritiku. Naším cílem není hrát si na vlastním písečku, ale jde nám opravdu o to, aby z Tachova bylo co nejlepší místo k žití. My jsme Tachované, my tady žijeme, tady máme své rodiny, své děti, a vidíme ty nedostatky a chceme je postupně napravovat.

Stačí vám zůstat v komunální politice nebo máte vyšší cíle?

Chci opravdu zdůraznit, že v žádném případě nemám vyšší cíle než komunální politiku.

Jde Vám tedy vysloveně o to, abyste se podílel na chodu města Tachov?

Jak už jsem řekl a znovu to opakuji, mojí prioritou je Tachov, nemám žádné ambice co se týče celostátní politiky.

Jedna z investic, které by v letošním roce měly být dokončeny, je jízdárna ve Světcích?

Jízdárna je velký projekt, já mám osobně obrovskou radost z toho, že po dvaceti letech konečně bude jízdárna kompletně dokončena a naplno otevřena veřejnosti jakožto historická památka se svými návštěvními prostory. Protože do této doby je to vlastně stále stavba, veškeré činnosti, ať už se jedná o koncerty, svatby nebo prohlídkové okruhy, jsou v jakémsi improvizovaném režimu. Ale na konci roku by jízdárna měla být plně dokončena, a měla by být tedy otevřena řádnými otevíracími hodinami pro veřejnost. Dobré také je, že co se týče této stavby, ač je to obrovská investice, která bude stát město přes 70 milionů, tak se nám 60 milionů vrátí na dotaci, kterou město dostalo.

Jak to vidíte s rekonstrukcí náměstí?

Co se týče rekonstrukce náměstí, je to tak, že v současné době je v podstatě připraveno vše, tedy je vydané stavební povolení. Vytváření projektové dokumentace bylo velice dlouhé, protože dlouhá léta byla velmi složitá vyjednávání s památkáři. Jakmile bude vše připraveno, máme v plánu seznámit veřejnost s tou podobou, na které se město s památkáři dohodlo. Uskutečníme to nejspíš v podobě nějakého veřejného promítání v novém kinosále, kde bude projekt veřejně představen. Navíc se nejedná pouze o náměstí, ale i několika přilehlých ulic a křižovatek. To jsou navazující projekty.