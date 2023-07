Perličky z historie, zajímavosti a detaily, kterých si jindy při prohlídce možná ani nevšimnete, tajemno, luštění kvízu a možnost projít si klášterní prostory jinak, než bývá běžné, navíc ve večerních hodinách.

Speciální prohlídky návštěvníkům přiblíží život mnichů. | Foto: Deník/Monika Šavlová

To vše nabízí speciální prohlídky Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám, které se chystají hned ve třech nejznámějších klášterech Plzeňského kraje, a to v benediktinském klášteře v Kladrubech, cisterciáckém v Plasích a klášteře premonstrátů v Teplé. Konat se budou o tomto víkendu, v pátek 28. a v sobotu 29. července, v čase od 19 do 24 hodin, kladrubský klášter v sobotu zpřístupní prostory až od 20. hodiny z důvodu konání koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Na Sycheráku slavili o víkendu Vánoce. Recese nadchla děti i dospělé

Pravidla netradičních prohlídek jsou jednoduchá. V jednom ze tří zmíněných klášterů si zakoupíte vstupenku a s ní obdržíte také speciální kartičku s prázdnou tajenkou. Průvodce vás tentokrát doprovázet nebude, pouze u vstupu do klášterních prostor vás krátkým povídáním seznámí s několika indiciemi, které vám napomohou s lepší orientací na začátku celé hry. Následně je již na vás projít prostory a jednotlivá stanoviště a dohledat potřebná slova, z nichž vám vyjde výsledná tajenka. Je-li znění správné, obdržíte speciální odznak. Ten je pak volným vstupem do dalšího ze zmíněných klášterů, budete-li mít zájem přejet a ve hře pokračovat. Klášterní historické skvosty jsou od sebe sice poněkud vzdáleny, ale jste-li nejen soutěživí nadšenci, ale také milovníci historie, máte díky této akci nejen šanci zažít spoustu dobrodružství, ale také jedinečnou možnost navštívit hned tři úžasná místa ve dvou dnech. Krásně nasvícené klášterní prostory, které vyniknou jen díky tomu, že prohlídky se konají ve večerních hodinách, ještě více umocní atmosféru a dodávají hře na působivosti.

„Ač se to možná zdá těžké, stačí se pořádně porozhlédnout, dobře číst zadání a trochu počítat. A pak je tajenka vyluštěna raz dva, a kdo chce, může od nás přejet buď do Teplé, nebo do Plas,“ láká nové zájemce pracovnice benediktinského kláštera Silvie Strachotová.

„Monastýrování má své příznivce, mnohé už od vidění znám a věřím, že se s nimi setkám i letos,“ dodává. (šav)