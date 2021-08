Akce se konala souběžně ve třech klášterech: cisterciácký klášter v Plasích, klášter premonstrátů v Teplé a benediktinský klášter v Kladrubech. Milovníci historie a architektonických skvostů měli možnost projít ve večerních hodinách postupně všechna tři místa, v prvním, které navštívili uhradili vstupné a následně dostali kartičku, do níž měli zapisovat vyluštěnou tajenku.

Pokud byla tajenka vyluštěna správně, obdrželi při odchodu speciální odznak, kterým se následně prokázali v dalším z klášterů a vstupné již bylo zdarma. V kladrubském klášteře připravili pořadatelé deset speciálních úkolů v kostele Nanebevzetí Panny Marie neb ostatní prostory nejsou v současné době z důvodu rekonstrukce přístupné. Návštěvníci rádi přivítali malou nápovědu, kterou jim průvodkyně vždy po hodině v rámci krátké prohlídky dávala. Některé úkoly i přes indicie daly mnohým zabrat, nakonec však s prázdnou nikdo neodešel.

"Mám radost, když některé tváře už poznávám, lidé se na tuto akci vracejí," pochvalovala si velký zájem jedna z pracovnic kláštera Silvie Strachotová. "Jedná se už o desátý ročník a evidentně se to návštěvníkům líbí," dodala. "V Teplé to bylo moc povedené, na přípravě tajenky si dali velmi záležet," shodují se kladrubské průvodkyně z řad brigádnic Alice Pospíšilová a Lucie Šavlová. Ty si společně s přáteli zajely vyluštit tajenku do kláštera premonstrátů.

Třetí z klášterů z časových důvodů a dalších klášterních akcí v Kladrubech již nezvládly, už se těší, jak se za rok vypraví opět.