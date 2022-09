Jídlo je moje hobby.Zdroj: Redakce„Jsem takový extrém, tradiční vaření mě opravdu moc nebaví, ale zavařování, to je něco úplně jiného, to hned ožívám,“ vysvětluje.

V sezoně rodina nejvíce zavařuje klasické okurky nakládačky. „Máme na ně recept od tchyně. Pár sklenic okurek jako dárek vždy potěší víc, než cokoliv jiného. Radost z nich mají všichni naši přátelé, se kterými se stýkáme,“ říká.

Cuketová čalamáda je top

Nejvíce v rodině Šavlových v posledních letech frčí čalamáda z cuket. „Nikdy mi tato zelenina nechutnala, ohrnovala jsem nad ní nos. Ovšem až do chvíle, kdy mi před pár lety manželova teta v mističce naservírovala k obědu zavařenou cuketovou směs. Dělaly se mi boule za ušima, proto jsem si řekla o recept. Je to rychlé, nepříliš pracné, a především velmi chutné,“ míní Šavlová, která se s Deníkem podělila o recept na tuto letní zavařeninu.

Křen i se zelím

Další prázdninovou specialitou manželů Šavlových je tzv. krenex, neboli křenový krém. „Příprava této pochutiny je ovšem náročnější,“ upozorňuje Šavlová. Už jen vykopání křenu ze země totiž není vůbec jednoduché. Následně je potřeba přibližně kilo kořenu řádně očistit a omýt. „Pak jej nakrájíme na kostičky, a v robotu rozemeleme. Že si u této činnosti člověk popláče, je nadmíru jasné,“ líčí s úsměvem a doplňuje: „Svaříme lák ze čtyř deci vody, dvou decilitrů oleje, čtyř polévkových lžic octa, čtyř kávových lžiček cukru a dvou kávových lžiček soli. Nálev přilijeme ke křenu a dále v mixéru šleháme,“ popisuje postup výroby kulinářka. V této fázi záleží na každém, jakou hustotu produktu si zvolí. Ve chvíli, kdy jsou suroviny zpracované, plní se do skleniček. Ty se nezavařují, pouze skladují v ledničce.

Křen zkusili zkombinovat také se zelím. „Na menší hlávku zelí si připravíme nálev z jednoho litru vody, 0,3 decilitru octa, 45 gramů soli, 90 gramů cukru a 9 sacharidů, svaříme a následně vychladíme. Zelí nakrájíme nadrobno, přidá se krouhaný křen, kterým my nešetříme, a dle chuti mrkev. Směsice se naplní do sklenic, zalije lákem a uloží do chladničky. Do dvou týdnů je ale potřeba obsah spotřebovat,“ říká Šavlová.

Houby, čaje nebo směs na toasty

Rostou-li houby, zavařuje Monika Šavlová třeba lišky nakyselo, nebo vyrábí houbové čalamády.

Dále suší šípky pro výrobu čaje, kterým je mezi blízkými vyhlášená. Aby toho nebylo málo, zkoušela nakládat také salátové okurky do kari nálevu, nebo třeba zavařovala zeleninovou směs na toasty.

„Jsem zkrátka trochu křeček a těší mě pocit, když je sklep plný zavařenin. Až se zima zeptá, co jsem v létě dělala, tak jí to můžu ukázat,“ uzavírá.

Recept na cuketovou čalamádu:

Suroviny: 2,5 kg cukety, 0,8 kg cibule, 1 celá červená kapie, 3 lžíce soli, 1/2 lžičky mletého chilli, 0,4 kg cukru, 4 dcl octa, 1 lžička kari, 1 lžička mletého pepře.

Postup: Cibuli i kapii nakrájíme, cuketu nakrouháme. Vše smícháme, zasypeme solí a necháme 2 až 3 hodiny ustát, než směs pustí vodu. Mezitím si připravíme zálivku. Zastudena promícháme chilli, cukr, ocet, kari a mletý pepř. Až se cukr rozpustí, smícháme se zeleninovou směsí. Pak už zbývá jen naplnit do skleniček a dvacet minut sterilizovat na 75 stupňů. Ochutnat můžeme za dva až tři dny.