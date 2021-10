Pro veškerou dopravu bude sice most uzavřen, chodcům ale bude průchod umožněn. Jak dále informuje majetkoprávní odbor, v době úplné uzavírky bude umožněn obyvatelům Světců, studentům SPŠ či lidem zaměstnaným v osadě průjezd po účelové komunikaci přes Vysokou do ulice Petra Jilemnického v Tachově.

Most však nebude uzavřen po celých zmíněných dvacet dnů. „Fakticky bude uzavřen pouze dva dny, přesný termín ještě není stanoven, ale bude to právě v rozmezí mezi 11. a 31. říjnem,“ upřesnila vedoucí Majetkoprávního odboru Městského úřadu Tachov Drahomíra Červinková.

Most bude opatřen novými nátěry, kvůli tomu bude na dva dny uzavřen. | Foto: Deník/Jiří Kohout

V termínu od 11. do 31. října plánují Služby města Tachov uzavírku mostu přes řeku Mži do části osady Světce. Auta tedy nebudou moci zajet k jízdárně, ani ke střední škole a jejímu domovu mládeže.

