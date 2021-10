„Ale i na této objízdné trase se nachází jeden mostek, který je v havarijním stavu,“ řekl Deníku starosta Lesné Kamil Pečenka. „Máme ale od silničářů přislíbeno, že příští rok by se měla zahájit oprava tohoto mostku, včetně komunikace na Zadní Milíře,“ doplnil.

Opravu mostu schválil už loni Plzeňský kraj. Součástí rekonstrukce je také restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého, která na místě stála. Ta byla před stavbou sejmuta a odvezena k restaurování. Nyní je už dokončena a každým dnem by měla být osazena k rybníku. Nebude však umístěna na svoje původní místo, ale na prostranství upravené na břehu, několik metrů od silnice.

Několik let čekal na svoji opravu mostek u hráze rybníka v Lesné. Nyní je nový most dokončen a v polovině října, po vybudování silnice, bude opět otevřen pro veškerou dopravu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.