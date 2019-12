Dělníci dokončili kompletní rekonstrukci silničního mostu přes Mži ve Svojšíně. Od čtvrtka je možné po něm opět jezdit.

Dokončený most ve Svojšíně. | Foto: Tomáš Petráň

Jak Deník informoval místostarosta Svojšína Tomáš Petráň, již bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stavby. „Původně měl být most dokončen už k 30. listopadu, ale v závěrečné fázi stavby bylo vidět, že se tento termín nepodaří dodržet, dokonce se říkalo, že o několik týdnů,“ uvedl a dodal, že uzavírka pro dopravu byla nakonec prodloužena do 7. prosince. „Ale do tohoto data nebylo naštěstí nutné čekat, most se tedy pro dopravu znovu otevře ve čtvrtek 5. prosince,“ uvedl.