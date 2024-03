Rekonstrukce mostu U Jána ve Stříbře, ke které mělo původně dojít v loňském roce, má již jasný datum zahájení prací. K úplné uzavírce mostu dojde 18. března a pro vozidla zůstane uzavřen pět měsíců. Chodci budou moci využívat náhradní lávky.

Most U Jána ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Deníku to potvrdil starosta města Stříbra Martin Záhoř. Město chce následně legislativně dořešit dočasnou objízdnou trasu tak, aby zůstala zachována pro trvalé využití.

„K přesunutí opravy na letošní rok jsme přistoupili po dohodě se zhotovitelem a investorem proto, aby se práce na mostě nezastavily v zimních měsících, kdy by z důvodu např. nízkých teplot nemohly být řešeny technologie hydroizolací, betonu atd.,“ zopakoval starosta města Stříbra Martin Záhoř. Dle jeho slov už k dalšímu posunu termínů nedojde. „Dle smluvních dodatků se zhotovitelem začnou práce 18. března a do pěti měsíců musí být vše hotovo,“ uvedl Záhoř. Uzavírce mostu bude ještě předcházet oprava plynovodu.

Vedení města Stříbra by chtělo dosáhnout toho, aby obchvat, který musel být z důvodu uzavírky vloni vybudován a je prozatím veden jako dočasný v rámci DIO, byl změněn na stálý s tím, že využívat by ho mohla pouze vozidla do 3,5 tuny, chodci a samozřejmě vozidla IZS. „Domníváme se, že obchvat plní dobře svoji funkci, usnadňuje průjezd městem, aniž by docházelo k jakýmkoliv problémům. Do budoucna by zároveň sloužil i jako náhradní trasa v případě, že by mezi mostem a kruhovým objezdem došlo k nečekanému uzavření komunikace například z důvodu dopravní nehody,“ vysvětluje důvody Martin Záhoř.