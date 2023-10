Plánovaná oprava mostu U Jána ve Stříbře se dočkala zásadní změny. Most se prozatím neuzavře, plánované stavební práce na opravě mostu začnou až na jaře. Od 1. listopadu se na něm pouze omezí doprava.

Z důvodu rekonstrukce mostu U Jána ve Stříbře se buduje objízdná trasa. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Práce na objízdné trase a nutném dopravním značení budou dokončeny do konce měsíce a od 1. listopadu dojde k omezení dopravy přes most pro vozidla nad 5 tun,“ uvádí na svém facebookovém profilu Město Stříbro. MHD bude od 1. listopadu zajištěna menšími autobusy, trasa tak zůstane zatím beze změny, kromě několika linek, které jsou obsluhovány většími autobusy objízdnou trasou. „K tomuto kroku jsme přistoupili po dohodě se zhotovitelem a investorem proto, aby se práce na mostě nezastavily v zimních měsících, kdy by z důvodu např. nízkých teplot nemohly být řešeny technologie hydroizolací, betonu atd.,“ uvádí vedení města Stříbra. „Věříme, že toto řešení umožní lepší průjezd městem přes zimní měsíce a následně i rychlejší postup prací na mostě,“ dodává.

