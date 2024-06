„Rád bych zdůraznil, že vybudovaný obchvat i přes drobné komplikace funguje a plní svůj účel, a já ho vnímám jako velké pozitivum, které se nám v rámci rekonstrukce mostu podařilo prosadit,“ řekl úvodem Deníku starosta Stříbra Martin Záhoř. „Proto zvažujeme, že v rámci této akce zároveň vybudujeme sjezd do prostoru nazývaného a známého jako Svinčák, kde následně vznikne i parkoviště. Současně bychom chtěli uzavírky využít i k opravě stávající autobusové zastávky a dále opravit všechny plochy komunikací, které k mostu U Jána náleží,“ uvedl dále Záhoř. I to dle jeho slov však přinese prodloužení termínu otevření mostu.

Kdy budou řidiči opět přes most projíždět nelze v tuto chvíli přesně předjímat. Vedení města odhaduje, že se stavba díky rozšíření původního záměru zpozdí zhruba o měsíc nebo měsíc a půl, most by tedy měl být zprůjezdněn začátkem října.

Hlavním investorem celé rekonstrukce a s ní souvisejících staveb je Plzeňský kraj, město Stříbro hradí pouze menší část výdajů.