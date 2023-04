Objízdnou trasu musí od začátku dubna až do konce srpna letošního roku zvolit řidiči jedoucí z Tachova po silnici III/ 19853 přes Dlouhý Újezd dále směrem k obci Žebráky. V Dlouhém Újezdě započala rekonstrukce můstku přes tamní potok.

Oprava mostu v Dlouhém Újezdu. | Video: Deník/Monika Šavlová

„ V současné době byl již můstek zdemolován a začínáme s přípravami na umístění monolitu,“ uvedl Miroslav Hornek ze stavební firmy ROBSTAV, k. s., která stavbu provádí. Do konce srpna letošního roku by zde měl být zhotoven komplet nový železobetonový most.

