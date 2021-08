"Jediná cesta, která je v současně sjízdná, je cesta přes pole kolem nádraží do Brodu. Ale ta je v zimě nebo při silných deštích neprůjezdná," řekla Deníku jedna z chatařek. Proto se osadníci mezi sebou dohodli, najali si těžkou techniku a cestu nechali upravit tak, aby se po ní dalo lépe jezdit i v deštivém počasí. "Náklady jsme mezi sebou rozpočítali a na bagr jsme se složili," dodala chatařka.

Někteří z osadníků ale využívají chaty celoročně. Jak budou řešit příjezd v zimním období, zatím neví. Nejčastěji totiž k chatám jezdili přes mostek ve směru od Karoliny Doliny. "Byli jsme kvůli mostku na městském úřadě v Plané. Původně bylo řečeno, že mostek budeme moci využívat na vlastní nebezpečí, ale nedávno se tam objevily sloupky a přes most se autem už přejet nedá," dodala chatařka.

Most, či spíše lávka, je v majetku města Planá. "Chataři tento mostek využívali, ale pro auta jsme ho nyní museli uzavřít. Lávka je totiž v havarijním stavu, posuzoval ji i statik. Pilíře jsou poškozené, rozpadají se, proto jsme museli udělat taková opatření, aby se auta na mostek nedostala," řekla Deníku starostka Plané Martina Němečková s tím, že pěším a cyklistům nebezpečí nehrozí, ti mohou mostek nadále využívat. "Pro auta už to bylo nebezpečné," dodala. Případná oprava by si podle ní vyžádala náklady několik milionů korun. "Pokud přijdou zastupitelé s návrhem do rozsáhlé opravy mostku investovat, do rozpočtu tuto opravu zařadíme," uvedla dále starostka.

Jednou z dalších příjezdových cest je lesní komunikace přes kopec směrem na Ústí a Kočov. Tu ale využívat nemohou, v následujících měsících se zde bude pohybovat těžká lesní technika kvůli těžbě dřeva. "Proto budeme zatím využívat cestu od nádraží v Brodu, kterou si opravujeme a budeme ji ještě dále udržovat. Chceme na ni navézt ještě štěrk a vůbec udržovat tak, aby se po ní dalo jezdit i v horším počasí. Uvidíme, jak to půjde v zimě. Musíme poděkovat majitelům cesty, že nám vyšli takto vstříc," řekl další z chatařů