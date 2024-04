V úvodním kole středočeského motokrosového přeboru v Merklíně se na sluncem zalité trati sešli jezdci i fanoušci, aby společně odstartovali novou sezónu plnou napětí a adrenalinu. Závodní víkend byl poznamenán nejen skvělými výkony, ale i nevyhnutelnými pády, které jsou součástí tohoto drsného sportu.

Středočeský přeborový seriál Motul Cup MX Racing 2024 začal v Merklíně | Video: Deník/Monika Šavlová

Burácení motorů, startovní rošty plné po zimě natěšených motokrosařů, adrenalinové rozjížďky s řezanými zatáčkami, dalekými skoky přes lavici, parádní jezdecké souboje, ale také pády a přistání záchranářského vrtulníku. Tak začal středočeský přeborový seriál Motul MX Racing 2024, který odstartoval letošní sezónu na trati v Merklíně. Pořadatelé z Motokrosového klubu v AČR Merklín si sice mákli, nicméně jejich snahu ocenilo více jak 500 platících diváků, stejně jako 185 startujících jezdců.

Slunečné počasí přilákalo i ty fanoušky, kteří v týdnu ještě váhali, zda-li se na motokrosové klání na krátkou, ale rychlou trať do Merklína vypravit. Pořadatelé nic nenechali náhodě, komentování se ujalo celorepublikově známé duo Míra Šimek a Petr Maršálek, prodejci ve stáncích nabízeli od piva po grilovanou krkovici a hasiči se snažili udržovat trať tak, aby se příliš neprášilo. To se sice v několika úsecích příliš nedařilo, ale prach patří k motokrosu stejně jako bláto, a tak namísto saharského písku občas polykali diváci ten merklínský.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Startovalo se ve třídách Hobby MX1, Hobby MX2, 65 ccm společně s 85 ccm, Veterán 40+, Veterán 50+, Veterán 60+, MX 2 a MX1, kdy některé třídy byly spojeny do jedné rozjížďky. Vše běželo jak na drátkách do chvíle, kdy se hned v prvním kole ve třídě Veterán 50+ srazili dva jezdci a byl třeba zásah záchranářů. Po kratší přestávce pak parádní podívanou předvedli jezdci ve třídách veterán 40+ a 60+. „Dědoušci“ nechtěli mladým, kteří se je snažili na rychlé trati předjíždět, nic dát zadarmo, prostoru pro předjetí na trati není mnoho, a tak byli diváci svědky nejednoho jezdeckého souboje. Tachovský okres zastupoval kromě jiných i Petr Vraný, jezdec třídy veterán 50+. „Mám odoperovaná obě kolena, takže musím jezdit s rozumem. Plánů mám dost, ale uvidíme, jak mi bude sloužit zdraví. Chtěl bych odjezdit Motul Cup, tedy alespoň ty závody, co budou tady v okolí,“ řekl Deníku jezdec#172. Tachovsko zastupoval také kladrubský veteránský jezdec#161 Pavel Nový, který mezi šedesátníky vyválčil druhé místo.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Nejvíce adrenalinu přinesla třída MX1, která měla hvězdné obsazení. Na startovní rošt se postavilo hned několik jezdců republikového mistráku -#37 Rudolf Weschta z Těchlovic na Tachovsku,#606 Jakub Mencl,#201 František Smola či#437 Martin Venhoda. To, co jezdci předchozích tříd dravě projeli, tito tři závodníci doslova prolétávali a v horní části trati svými drapáky zvedali oblaka prachu. Od startu vedl Franta Smola, za ním se držel Jakub Mencl a na třetí pozici za nimi pár kol kroužil Ruda Weschta. Ten ale pomalu začal šestsetšestku stahovat, až se mu zhruba v polovině závodu podařilo prodrat na druhou pozici. Tu už udržel. I oblíbenou placku na jednom ze skoků si několikrát dovolil. Po dojetí však spokojen nebyl. „Měl jsem problémy s vidlicema,“ neskrýval rozladění osobní i technické Weschta. „V letošním roce bych chtěl odjet pět závodů ADAC v Německu. U nás opět pod týmem Air Power Racing chvi odjezdit celý mistrovský seriál,“ přiznal plány na letošek vloni čtvrtý nejlepší český pilot. V tu chvíli ještě ani jeden z jezdců netušil, že podruhé se v sobotu na start už nepostaví a výsledky první jízdy budou výsledky konečnými.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Druhé jízdy totiž nakonec bohužel neodjely všechny závodní kategorie, protože hned při rozjížďce třídy Hobby MX2 došlo ke srážce a pro zraněnou jezdkyni musel přiletět vrtulník. „Dle informací, co máme od doktorů, bude holčina v pořádku,“ uklidnil na sociálních sítích fanoušky ředitel závodu Werner Kříž. „Nebýt vyloženě letního počasí, tak jsme dráhu asi udrželi bez prachu, ale taky mohla být zima, a nadávalo by se pak na počasí, že je zima. Řekl bych krom těch dvou úrazů bylo všechno v pořádku. Hasiči ze Stodu, Dnešic a Miřkova si pěkně mákli na tom, aby ty závody měly svoji úroveň. Lékařská služba fungovala jako vždy na jedničku. Jako pořadatelé máme radost, že se na první závody se sjelo tolik jezdců a fandů,“ zhodnotil závodní odpoledne.

MOTUL MX Racing bude pokračovat 20. 4. 2024 v Kříších u Břas. A oblíbený středočeský přebor ani ve svém 29. ročníku nevynechá monumentální trať ve Stříbře, kam zavítá 22. září 2024. Pochopitelně Terén sv. Petra letos otevře své brány závodům mnohem dříve, a to již tuto sobotu 13. dubna 2024, kdy se zde představí dravé motokrosové mládí v úvodu seriálu Tomanon MX Kids 2024.

Výsledky MOTUL MX Racing z Merklína:

65+ccm: 1. Ondřej Drážský, 2.Štěpán Krhoun, 3. Luboš Hůla

85 ccm: 1. Martin Smolka, 2. Matěj Páša, 3. Filip Raitmayer

Hobby MX1: 1. Jan Švára, 2.Martin Achberger, 3. Milan Fiala

Hobby MX2: 1. Lukáš Kroupa, 2. Milan Šimáček, 3. Josef Oláh

MX1: 1. František Smola, 2. Rudolf Weschta, 3. Jakub Mencl

MX2: 1. Martin Venhoda, 2. Allan Neubauer, 3. David Votík

Veterán 40+ : 1. Tomáš Petermann, 2. Marek Kraus, 3. Jan Kvasnička

Veterán 60+: 1. Jaroslav Potůček, 2. Pavel Nový, 3. Jaroslav Smetana

Veterán 50+: 1. Adolf Straka, 2. Pavel Diviš, 3. Jaromír Vopava