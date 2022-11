Ve vestibulu stříbrského kina jsou k vidění nové fotografie

Posluchačům v muzeu přiznal, že v počátcích své kariéry chvíli laškoval i s endurem, pokud se takto odlehčeně dají nazvat méně početné starty proměněné ovšem ve skvělé úspěchy jako jsou zisky Mezinárodní trofeje a Stříbrné vázy na slovutné Šestidenní. Přestože stále srší optimismem a dobrou náladou, se smutkem v hlase přiznal, že letos v říjnu, kdy byl pozván do Špindlerova Mlýna na setkání soutěžáků, zjistil, že je jediným dosud žijícím účastníkem Šestidenní soutěže z roku 1957, která se právě zde tehdy jela.

Ale od roku 1958 svoji vášeň soustředil pouze na motokros. Začíná pracovat jako tovární jezdec zn. ESO a s tímto strojem se stává čtyřnásobným mistrem Československa a pochopitelně připisuje další a další úspěchy., mezi nejcennější patří titul vicemistra Evropy v motokrosu ve třídě do 250ccm z roku 1960. "Ale to víš, že jsem taky někdy nedojel, že se nedařilo," usmívá se na jeden z dotazů. "Pádů jsem měl spousty, ale naštěstí se mi vážná zranění vyhýbala," odpovídá dál. Oblečení a obuv včetně další výstroje dnešních motokrosařů se Součkovo érou nelze ani srovnat. "Oblékl jsem flanelku a vyrazil," směje se dál. Popsal také, jaké úpravy motorky si tzv. na koleně dělal sám. Vzpomínek spousta, ani na vše nestačil čas a to beseda trvala déle jak tři hodiny. "Bylo to moc fajn. S panem Součkem jsem se setkala takto podruhé a opět jsem nadšená, jeho vitalitu a paměť bych v jeho letech chtěla mít, " svěřila se z pocitů Michaela Brzobohatá z Vrbice.