Známý skok přes silnici zvaný Stříbrská bestie dodal nedělnímu závodu Středočeského přeboru MOTUL MX Racing ve Stříbře opět ty správné grády. 22. září to Terénem sv. Petra burácelo nadupanými motory všech kubatúr, jezdci na svých strojích létali přes silnici, skok zvaný „Televizák“ i dvojitou lavici tak, až se divákům, kterých dorazilo více jak tisíc, tajil dech.

Závodilo se v třídách 65-85 ccm, Hobby MX1 a Hobby MX2, Veteran 40+, Veteran 50-60+ a společně se na startovní rošt postavili také jezdci třídy MX1 a MX2. Těch bylo nakonec dohromady 41 a tak zejména po startu museli předvést svoje jezdecké umění, aby nedošlo ke kolizím. Že je skutečným mistrem svého oboru ukázal v obou rozjížďkách Petr Bartoš, na pohodu si při nich dojel pro holeshot. „Na Stříbrsku mám rodinu z tátovo strany, sejdu se tu s bratránkama, a přestože jsem z Mladé Boleslavi, tak stříbrskou trať prostě považuji za svoji domácí. S tátou jsem tu přeci jen hodně zažil. Navíc ten skok přes silnici mi baví, to je pro mne výzva,“ odpověděl Deníku před závody sympatický motokrosař, který tradičně sršel vtipem a dobrou náladou.

Středočeský přebor MX Racing ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Parádní jezdecké souboje bylo vidět ve všech kategoriích, diváci, kteří byli v převážně z Tachovska, samozřejmě fandili domácím jezdcům, a ti se skutečně blýskli. Mladičký talentovaný, i když trošku divoký, kladrubský David Hroch v druhé rozjížďce v posledním kole dokázal zabojovat a bravurní manévr mu přinesl celkové prvenství ve třídě 65 ccm. „Mám prach v očích, ale jinak pohoda,“ nechal se slyšet po závodě David. A do nedalekých Kladrub putoval i další pohárek. Do své sbírky si ho odvezl#161 Pavel Nový, když ho vybojoval ve třídě Veterán 60+.

close info Zdroj: se svolením Pavla Šroubka zoom_in MOTUL MX Racing ve Stříbře.

Skvělou podívanou přinesly tradičně obě rozjížďky tříd MX1 a MX2. Na startovním roštu se po dlouhé době objevil černošínský#239 Patrik Liška, který se vrátil na trať po zranění ze závodu v Jiníně. „Cítím se dobře, chci si to tu dneska užít, tak prostě si trošku vrknout. Letošní republikový mistrák je pro mne stejně ztracený, ale dneska bych se chtěl dobře umístit,“ řekl po kvalifikaci Deníku Patrik Liška s tím, že jednoduché to nebude, když do závodu nastupuje i motokrosová legenda Petr Bartoš. V MX1 navíc nechyběl Jakub Mencl, který si také vede dobře v Mezinárodním mistrovství ČR v motokrosu. „Lišák“ první rozjížďku vyhrál, ve druhé však na nestárnoucího Petra Bartoše nestačil, v celkovém pořadí si tak na bednu na nejvyšší příčku stoupl Petr Bartoš, Patrik Liška skončil druhý, Mencl měl v druhé rozjížďce hned po startu smůlu a tak na třetí stupínek vystoupil Miroslav Bureš.

close info Zdroj: se svolením Pavla Šroubka zoom_in MOTUL MX Racing ve Stříbře. k

Společně s jezdci MX1 kroužil na trati i další mladý, ale již ostřílený jezdec Dominik Kučeřík, který byl také část léta zraněný. Blonďáček však rychle na bolístky zapomněl a ve třídě MX2 si dojel pro vítězství. Tím potěšil nejen své fanoušky, ale hlavně dědu, který ho doprovází skoro na všechny závody.

Výsledky:

65 ccm: 1. David Hroch, 2. Denis Malý, 3. Ondřej Dražský

85 ccm: 1. Martin Smolka, 2.Vojtěch Fanta, 3. Jakub Říha

Hobby MX1: 1. Adam Lauber, 2. Jan Švára, 3. Václav Kratochvíl

Hobby MX2: 1.Alexander Bogner, 2. David Gorges, 3. Filip Jurča

Veterán 40+ : 1. Tomáš Lhotský, 2. Tomáš Petermann, 3. Jindřich Sedlák

Veterán 50+ : 1. Roman Skalka, Jaromír Vopava, 3. Hans Peter Wimmer

Veterán 60+ : 1. Pavel Nový, 2. Jaroslav Potůček, 3. Jaroslav Smetana

MX1: 1. Petr Bartoš, 2. Patrik Liška, 3. Miroslav Bureš.

MX2: 1. Dominik Kučeřík, 2. Jaroslav Strnad, 3. Libor Pletka