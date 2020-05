Od 18. května mohou přihlášené děti navštěvovat některé znovu otevřené kroužky. „Zjišťovali jsme mezi rodiči zájem a ty činnosti, které se naplnily, nyní znovu rozjíždíme,“ říká ředitel DDM Tachov Václav Mužík. „Kroužky probíhají za zvýšených bezpečnostních opatření, které ale děti ani jejich vedoucí neodradily od zájmu o volnočasové aktivity, například keramiku, počítače či sporty.“

Zároveň ředitel dodává, že na kroužky je možné se stále hlásit, a to do pátku 29. května. „Pokud se sejde dostatečný počet zájemců, i ty další se ještě otevřít mohou. Podívejte se prosím na naše webové stránky www.ddmtachov.cz, kde najdete veškeré potřebné informace,“ vyzývá Mužík. Veškeré kroužky, které nyní opět začnou, poběží až do konce června.

Vedle toho pro všechny děti stále platí, že se mohou zapojit do boje proti nudě v „době koronavirové“, a to prostřednictvím takzvaných Výzev. Čekají je čtyři úkoly, rozvíjející jejich dovednosti po všech stránkách. A aby se zapojili také rodiče, pátý úkol je orientován na ně. „Dejte nám vědět, co byste v Mraveništi uvítali, co vám chybí či co máte naopak rádi. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá,“ nechává nahlédnout do zadání ředitel a pro bližší informace odkazuje opět na webové stránky. „Kolektiv DDM Tachov děkuje za veškerou přízeň a těší se na zpětnou vazbu či na setkání při budoucích aktivitách,“ uzavírá.

Petra Pašková