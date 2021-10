Ještě nižší teploty v neděli ráno naměřili na Rokytské slati a Horské Kvildě. "Na Rokytské slati bylo -8,8 stupně, v Horské kvildě pak -8,7 stupně. Rekord ale zohledňuje pouze stanice s výškou do 600 metrů nad mořem," vysvětlil Kopeček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.