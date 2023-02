„Jsme s mužem oba ve starobním důchodu a navíc máme tělesně postiženého syna. Donedávna jsme ho měli doma, nyní je přes týden ubytován v specializovaném zařízení, ale bereme si ho k sobě domů každý víkend. Takže o to více hlídáme potraviny, které synovi prospívají," vysvětluje Božena.

Za léta si zvykla, co jednotlivé řetězce ve slevách nabízejí. A podle toho si organizuje i nákupy. „Třeba do Lidlu jezdívám pro mléčné kaše, jogurtové nápoje a jogurty - activie, když jsou v akcích. Taky tam mají krém, kterým syna Mirka mažeme, vyhovuje mu,“ říká seniorka.

OBRAZEM: Pololetní koncert dětí ve stříbrské umělecké škole si rodiče užili

Ve slevách pravidelně nakupuje i základní potraviny jako je mléko, cukr, máslo nebo mouka. „Nedávno bylo máslo v Penny za 39 korun, tak jsem ho koupila a olej za padesát. Neumím říct, kolik přesně se na slevách ušetří, ale prostě člověk musí vyjít s tím, co má, takže když to jde, tak nakupuji převážně takto,“ líčí.

Nestuduje však jen slevy velkých supermarketů, nahlíží i do akčních letáků Jednoty. „COOP tady u nás v Kladrubech taky leckdy přinese něco výhodného. Akorát že v poslední době jsme přestali dostávat leták do schránky,“ krčí rameny. Nejrůznější akce sleduje také její muž na eshopech především lékárenských řetězců. „Pro Mirečka tak kupujeme vitamíny nebo jednorázové zástěrky. A samozřejmě i běžné léky, které doma čas od času potřebuje každý se snažíme nakupovat výhodně,“ uzavírá s tím, že výprodeje nebo akce na oblečení jdou trochu mimo ně. „Jsme nenároční a co čas od času potřebujeme, to si koupíme. I když samozřejmě i u oblečení koukáme na cenu," dodává.