Policie zveřejnila další poznatky k tragické nehodě, která se stala v pondělí večer mezi Lomem u Tachova a Brodem nad Tichou a při které zemřel 30letý řidič.

Tragická nehoda mezi Lomem u Tachova a Brodem nad Tichou. | Foto: HZS PK

Podle policejního šetření vyjel muž z dosud nezjištěných příčin na rovném úseku na pravou krajnici a následně do pravého příkopu, kde nejprve pravým bokem auta postupně narazil do tří stromů a následně čelně do kmene dalšího stromu. „ Z ohledání místa je zřejmé, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Navíc nebyl vlastníkem řidičského oprávnění a měl vyslovený zákaz řízení do března 2023,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Zda muž řídil pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek bude zřejmé až na základě výsledků nařízené soudní pitvy. Veškerými okolnostmi havárie se nyní zabývají tachovští kriminalisté.