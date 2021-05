Muž převážel mezi Lestkovem a Planou hada v teráriu. Když ho šel zkontrolovat, plaz ho uštkl.

Pozůstatky hada, který muže uštkl. | Foto: PČR

Policisté přijeli ve čtvrtek 20. května oznámení o uštknutí hadem. "Jednalo se o asi 20 centimetrů dlouhého chřestýška malého. Vše se odehrálo kolem 15:30 hodin na silnici mezi Lestkovem a Planou v místě zvaném Caltov," uvedla mluvčí policie Dagmar Jiroušková. Třicetiletý muž převážel hada v teráriu. "Had právě měnil kůži a muž ho chtěl zkontrolovat. Jakmile dal ruku do terária, had ho uštkl. Muž jej v půelu setřásl na zem a šlápl na něj. Poté zavolal známého a ten dorazil na místo a přivolal záchrannou službu," pokračovala mluvčí.