,,Muzejní akademie je finančně podporována v grantu města Tachova a obvykle začíná v březnu a končí v listopadu. Letos nám to trošku zkomplikoval koronavir, takže jsme začali až v červnu a po komunikaci s tradičními návštěvníky jsme se rozhodli, že se bude přednášet i prázdninách. Takže na prázdniny jsou naplánovány dvě přednášky.

Jedna příští úterý a druhá 18. srpna. Umožňuje nám to realizovat celý naplánovaný program přesto, že čtvrt roku bylo muzeum zavřené,“ sdělila ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově Jana Hutníková. Letos se akademie koná již po šesté.

Každý rok bývá zaměřená na jiné téma, které většinou odráží nějaké historické výročí, které se v kalendářním roce připomíná. Letošní téma je trochu rozsáhlejší a nazývá se Perličky z historie Tachova. Zde jsou zahrnuta různá časová období.

,,Co se týče přednášejících, jsou to odborníci z univerzit, vědecko-výzkumných ústavů a podobně. Samozřejmě přednáší i odborníci muzea a ze Státního okresního archivu v Tachově,“ uvedla J. Hutníková. Do studia se mohou mimo jiné také přihlásit neregistrovaní účastníci, kteří mají zájem jen o jednotlivé přednášky, nebo ví, že druhou část nedochodí. Ředitelka muzea také uvedla, že první ročník akademie jako takové byl v roce 2015, kdy se připomínalo 900 let od založení města Tachova. V tomto roce byl o akademii velký zájem. Absolventů bývá každoročně kolem třiceti, tomu je tak i letos.