Výstava fotografií města Kladruby a jeho spádových obcí je od pátku 15. března k vidění v Regionálním muzeu Kladruby. Zahájena byla slavnostní vernisáží, při níž vystoupili žáci ZUŠ Stříbro se svými učiteli. Z vystavených fotografií, které se budou nejvíce líbit návštěvníkům výstavy, nechá muzeum následně vyrobit nové pohlednice.

Výstava fotografií v Kladrubech. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Sešly se nám více jak tři stovky fotografií od místních i přespolních autorů. Nejpovedenější jsme vytiskli a vytvořili z nich výstavu. Navíc jsme z nich vytipovali patnáct, které jsou dle našeho názoru nejvydařenější, a těm jsme na výstavě přiřadili čísla,“ řekla Deníku ředitelka muzea Alice Pospíšilová. „Každý z návštěvníků dnešní vernisáže i z dalších hostů, kteří k nám do muzea zavítají, může hlasovat pro tu, která se mu nejvíce líbí. Z těch fotografií, které získají nejvíce hlasů, necháme vyrobit nové pohlednice,“ upřesnila ředitelka. Pohlednice by chtěli pracovníci muzea mít zhotoveny do začátku prázdnin, kdy předpokládají větší pohyb turistů ve městě.

Samotná výstava by měla trvat do 5. května, přístupná je v otvírací době muzea.