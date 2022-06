Nachází se tam totiž Muzeum československého opevnění Kladruby. Sezona prohlídek letos již začala, návštěvníci mohou místo navštívit od června do září během víkendů, vždy od 9 do 17 hodin. „Nejčastěji sem přijdou turisté, kteří se původně vydali ke klášteru a o našich objektech nevěděli, dále chodí školáci, dětské tábory, a další. Každý si u nás přijde na své,“ uvedl správce objektu a jeden z trojice zakladatelů muzea Petr Petr. Podle něj byla v roce 2016 vzácnou návštěvou i první dáma Ivana Zemanová společně s náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Železný rozsocháč

Návštěvníky, kteří k muzeu zamíří, upoutá nejprve česká vlajka. Poté si prohlédnou dobové protitankové a protipěchotní překážky. „K vidění je tu železný rozsocháč, takzvaný český ježek. Jedná se o nejlepší protitankovou překážku na světě. U nás se jich vyrobilo na sto tisíc, Němci je pak roznesli po celé Evropě. Pro tank z roku 1938 to byla tehdy nepřekonatelná překážka,“ vysvětlil Petr s tím, že se jedná o originály. „Sice se špatně shánějí, ale repliky u nás mít nechceme,“ zdůvodnil. Po exponátech totiž pátrali, kde se dalo, ať už po známých, na burzách, půdách nebo prostřednictvím inzerátů. „Každá věc, kterou jsme sehnali, má svůj zajímavý příběh,“ uvedl další ze zakladatelů muzea Pavel Kops s tím, že třeba na Slovensku sehnali sadu spodního prádla.

Třináctý poledník

Před prohlídkou samotného bunkru mohou lidé posedět na lavičce, jež je umístěna přesně na 13. poledníku. „Geodeti opravdu zaměřili, že místem prochází 13. poledník. Jedná se o velkou raritu,“ domnívá se Petr.

K muzeu patří tři objekty. Uvnitř prvního z nich, který je uveden do stavu, v jakém byl v září roku 1938, je nainstalována originální výdřeva z tehdejších prken. „Ta jsme museli nejprve najít, dovézt, obrousit, očistit, zakonzervovat, zaměřit, poté je popsat a seskládat. Není tam jediné nové prkno. Všechna jsou původní,“ popsal Petr. K vidění je v bunkru také třeba telefon z roku 1935, lafety hlavních zbraní, ventilátor, periskopy a další dobová výbava. „Vše jsou originály, výjimečně přesné kopie. Během prohlídek jsou nainstalovány i těžké kulomety a pušky. Zbraně jsou ale úředně znehodnocené, takže nejsou nebezpečné,“ dodal Kops.

Druhý bunkr je uveden do stavu z let 1960-1965. „V této době v souvislosti s vrcholící studenou válkou byly všechny objekty takzvaně reaktivovány, tj. opět vystrojeny a vyzbrojeny. Na samotných stavbách byly provedeny úpravy,“ uvedl Petr. Třetí objekt je návštěvníkům nepřístupný kvůli špatnému terénu.

Roky práce se vyplatily

Než se opevnění dostalo do současné podoby, museli se členové přípravného výboru Petr Petr, Pavel Kops a Josef Lang obrnit trpělivostí vůči mnohým byrokratickým zádrhelům, práce na vybudování muzea je stála rovněž dost práce i peněz. „Prvně jsme kopli do země až na základě povolení 25. ledna 2000. Být to v létě, nevidíme skrz vegetaci vůbec nic. Stromy byly tehdy sice bez listí, vedlejší bunkr přesto vůbec nebylo možné najít. Oslovili jsme proto místního historika pana Čechuru. Poté jsme díky němu odstranili hromadu náletových křovin. Tři dny jsme řezali, tahali, a odváželi nepořádek,“ popsal první práce na řopíku vojenského evidenčního čísla 965 Petr Petr. Nic však nadšence historie za roky budování neodradilo.

Šedesát lidí denně

První návštěvníky přivítali 20. června 2003 za účasti tehdejšího starosty. Místo si během necelých dvou desítek let prohlédla také řada armádních složek, generálů. „Za celou dobu se tu zastavilo 12 778 návštěvníků, což už je slušné městečko, někdy přijde za den i 60 lidí,“ podotkl Petr a dodal, že na místo se přijel před lety podívat i Němec Josef Güntzel, který jakožto člen Hitlerjugend pózuje na jedné z fotografií z roku 1938, které jsou k vidění na tabuli u bunkru.

Peníze vybrané na dobrovolném vstupném pokryjí provoz, nyní především nákup petroleje, kterým je vnitřek bunkrů osvětlen.