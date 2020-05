Tachovské muzeum mohlo otevřít už o týden dříve. "Zvolili jsme ale termín od 18. května, protože v muzeu se ještě dokončoval úklid po rekonstrukci přízemí. Kromě toho se uklízely všechny prostory," vysvětlila ředitelka Jana Hutníková.

Návštěvníci však nebudou moci zažít muzeum ještě v plnohodnotném provozu. V metodických pokynech pro všechna muzea totiž podle ředitelky je co nejvíce zabránit možnostem, aby se návštěvníci čehokoli dotýkali. Proto budou například zakryty dotykové popisky u exponátů. A upozorňovat na to budou plakáty ve všech částech muzea. "Dočasně bude uzavřena expozice Tachovsko druhé poloviny dvacátého století, která je založena na dotykové obrazovce," uvedla dále ředitelka. Návštěvníci uvidí ale dvě výstavy, které byly prodlouženy, a to výstavě o historii Přimdy a fotografickou výstavu snímků života pod vodou, která byla zahájena týden před uzavřením.

Otevření tachovského muzea v květnu umožní zachovat v plném rozsahu vzdělávací program Muzejní akademie. "S tou začneme v červnu a zájemci budou moci navštívit všechny přednášky. Ty, které se měly uskutečnit v době, kdy bylo muzeum uzavřeno, byly přeloženy," řekla Hutníková. Přednášky se navíc uskuteční v muzejní zahradě, kde je možné zachovat povinné rozestupy mezi účastníky.

Muzeum vydávalo v době nuceného uzavření webový občasník, v němž seznamovalo s různými sbírkami a zajímavostmi. Podle ředitelky měl občasník sledovanost, přístup na webové stránky v porovnání se stejným obdobím roku 2019 byl vyšší.