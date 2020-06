"Při návštěvě muzea s dětmi mohou rodiny absolvovat poznávací hru s originálním pracovním listem, k němuž potřebují jen bystrost a všímavost. Obejdou se bez tužky i pastelek," uvedla ředitelka s tím, že po celém muzeu jsou rozmístěny tabule s úkoly a hádankami.

V neposlední řadě je možné si v pokladně muzea vyzvednout hrací kartu a požádat o razítko. Další razítko pak je možné získat při návštěvě tachovského zámku. Pak stačí vyplnit dva jednoduché úkoly a získat originální deskovou hru o tachovských pověstech.

Tachovské muzeum bude po oba prázdninové měsíce otevřeno každý den, a to od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

Kromě stálé expozice je k vidění výstava věnovaná osudu hradu Přimda, která byla prodloužena do 30. srpna, neboť nemohla být kvůli uzavření muzea zahájena v termínu. O prázdninách nabízí muzeum další výstavy i vzdělávací muzejní akademii.