Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek muzea. Tachovské muzeum je otevřeno každý den včetně víkendů. Ve všední dny je otevřeno od 9 do 16 hodin, ve středu do 17 hodin. V sobotu a v neděli je otevřeno od 10 do 16 hodin. K návštěvě muzea je nutný respirátor.