Další novinkou je expozice historické lékárny. "Získali jsme spoustu lékařských dóz, měrky a dokumenty. Mnoho věcí jsme získali přímo od dcery zdejší lékárnice Jeny Tomáškové a další artefakty jsme dohledali v archívech v Tachově i v Plzni," vysvětluje starosta Černošína Miroslav Plincelner.

Hlavně pro děti ale i pamětníky je pak už letní expozice starých dřevěných i mechanických hraček, převážně z druhé poloviny 20. století, které do muzea zapůjčila paní Božena Rambalová z Plzně. "Hračky jsem vždycky milovala a po otevření hranic jsem se dostala na výstavu do Norimberku, a ta mě tedy opravdu nadchla a vlastně i odstartovala i moje sběratelství," říká čtyřiasedmdesátiletá Božena Rambalová.

Dnes se v jejím jednopokojovém bytě tísní stovky medvídků, panenek a dalších starých hraček. "Něco jsou dárky od přátel či rodiny, další nakupuji různě po burzách nebo na trzích. Víte, děti milují hračky všechny, i dřevěné, ale musejí mít barvy, děti prostě chtějí barevné hračky, a tak jsme to měla i já. Až vlastně s věkem jsme se najednou začala vracet i k těm nebarveným, třeba vláčkům a stavebnicím jen tak ve dřevě bez barvy, mají také své kouzlo. A najednou toho mám tolik. Svůj domov u mě našly i hračky více než sto let staré. Dnes je často půjčuji do různých muzeí, teď jsou v Černošíně ty mechanické, většinou na klíček, jistě si vzpomenete třeba na klovající slepičky, skákající žabky nebo cinkací panáčky na kolečkách. A také jsou tam právě i hračky ze dřeva, a to z různých zemí, třeba babušky jsou z Ruska. Další výstavu budu mít letos i v Rokycanech," řekla sběratelka Rambalová.

Výstavu také doplňují větší kousky, jako třeba houpačka s kohoutem, nebo dřevěná kolébka, tyto věci zapůjčili ochotně černošínští obyvatelé, rodina Volevských a Klepsových.

Muzeum je otevřeno od 19. května od úterý do soboty od 10 do 16 hodin.