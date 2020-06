Vrátit se o 80 a až 90 let zpět a začíst se do dobových novin a časopisů je možné v muzeu v Černošíně.

Muzeum získalo dobové časopisy a noviny | Foto: Deník / Martina Sihelská

„Návštěvníci se mohou dozvědět, co tehdy čtenáře zajímalo. Muži četli sport a politiku, ženy milovaly romantické povídky, módu i zkrášlovací prostředky. Inzeráty typu Zvedněte své poprsí nebo Co vám řekne jasnovidka, to byly velmi důležité zprávy,“ uvedla ředitelka muzea Martina Sihelská. Jak dodala, prvorepublikové časopisy jsou v černošínském muzeu nově. „Získali jsme je jako trvalou součást expozice. K vidění ve výstavních prostorách ovšem nejsou, ale po předchozí domluvě je návštěvníkům rádi předložíme k prohlédnutí,“ uvedla.