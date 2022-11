Povyprávět nejen o své spisovatelské kariéře dorazil Václav Křivanec, kterého zejména ženská část publika obdivuje v kapelách Burma Jones, Pestalozzi či Buster Nixon, kde působí. Posluchačům nastínil, co ho vedlo k napsání prvotiny Poslední nadechnutí, kterou vydal v roce 2019. Co přesně tehdy zahlédl na pláži v Chorvatsku, kde trávil s rodinou dovolenou, co ho motivovalo zkusit napsat detektivní příběh a postavit jej na svém postřehu, však neprozradil. Rozuzlení totiž naleznou zájemci ve zmíněné knize. Kladné recenze nejen z řad čtenářů, ale i odborníků na jeho prvotinu vedly rockera k sepsání další knihy. Zatímco na Posledním nadechnutí pracoval několik let, mnohokrát musel vše znovu přečíst a upravit po několika korekcích, druhá kniha šla o poznání rychleji a za pár měsíců spatřil světlo světa thriller Dál nechoď!. Ten byl dokonce před několika týdny ohodnocen čestným uznáním od české sekce mezinárodní Asociace autorů detektivní literatury (AIEP). V průběhu pátečního večera Václav Křivanec sáhl po kytaře a se svým kamarádem Pierem účastníkům povedeného večera zahrál několik skladeb. Všem, kdo měli zájem a zakoupili si některou z jeho knih, se podepsal i s věnováním. V současné době autor pracuje na třetí knize, takže se milovníci detektivek a thrillerů mohou možná už v příštím roce těšit nadalší napínavé čtení.