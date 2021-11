Jenže pondělní den byl trochu jiný, než ostatní. Podle nového vládního nařízení musel doložit, že je bezinfekční. „Když přišla obsluha, prokázal jsem se negativním testem,“ řekl Deníku. „Chodím sem na obědy každý den, jsem tu spokojen, dobře tady vaří. Protože se tady chci stravovat i nadále, nezbývá mi nic jiného, než se prokazovat pravidelně. To se nedá nic dělat,“ dodal s tím, že očkovaný není a očkovat se ani nenechá.

Provozovatel restaurace Vítězslav Rathous nařízení o kontrole zákazníků respektuje, i když se domnívá, že je zpochybnitelné. „Myslím si, že to smete ústavní soud, jako smetl zatím skoro všechna podobná rozhodnutí,“ vyjádřil se.

„Samozřejmě jsme toto nařízení nuceni respektovat. Kontrolovat zákazníky budu, nemám zájem, aby bylo proti mě vedeno nějaké správní řízení,“ uvedl Rathous dále s tím, že první den se při obědech žádné problémy neobjevily. „Všichni s tím souhlasí a ke konfliktům nedochází.“

Rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané provozuje ve svém areálu dvě restaurace. „Stará Sladovna je nyní přes zimní sezonu zavřená, otevřeno má restaurace Ve Skále. Nařízení samozřejmě dodržujeme a dodržovat budeme. Podobná opatření jsou snad ve všech okolních státech. A když to zvládnou tam, nevidím důvod, proč bychom to nemohli zvládnout tady v České republice,“ řekl Deníku ředitel pivovaru Jiří Plevka s tím, že například v sousedním Bavorsku už je podobné opatření pro zákazníky i provozovatele pohostinských zařízení naprosto běžné.

„Do naší restaurace požadujeme, aby zákazník vstupoval s respirátorem a než ho obsloužíme, požádáme o doklad, který prokazuje jeho bezinfekčnost.“

Teprve čas podle jeho dalších slov ukáže, jak bude nové vládní opatření uplatnitelné v praxi. „Samozřejmě, že nejvíc záleží na přístupu lidí. Jak zákazníků, tak provozovatelů hospod a restaurací,“ uvedl dále Plevka.

Jak Deníku řekl Milan Uxa, provozovatel několika pohostinských zařízení na Tachovsku a Mariánskolázeňsku, vládní opatření podle jeho slov přehazuje zodpovědnost na hospodské a personál, který nemá vůbec oprávnění na to, aby hosty takto kontroloval. Kontrolu správnosti testů by podle něj měl provádět někdo, kdo na to má patřičnou kvalifikaci. „A jak mohou hospodští posuzovat pravost testů, vždyť to by měli současně zkontrolovat občanské průkazy, které ale po hostovi vyžadovat nemohou,“ míní Uxa.

Celé nařízení je podle něj paskvil, který nic neřeší. „Nedokážu si představit, že budeme vyžadovat tyto dokumenty po hostech, kteří k nám chodí pravidelně a prakticky nás živí a že bychom měli na ně ještě volat třeba policii?“