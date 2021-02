Deník na návštěvěZdroj: Deník

„V mysliveckém sdružení Lom nás působí dvanáct. Díky obecnímu úřadu máme krásnou klubovnu,“ řekl Deníku.

Jak si předseda pochvaluje, dobrou spolupráci má spolek například s mládeží. „Slýchám na okresních sněmech, že v mnoha místech mají s mládeží problém. My ho nemáme. Mladých lidí, to znamená generaci kolem třiceti let, máme ve sdružení dost,“ uvedl s tím, že členskou základnu tvoří i dvě ženy.

„Pracujeme i s dětmi, například s místní školkou. Děti sbírají kaštany a žaludy. A jeden z našich členů dělá přednášky o myslivosti pro sedmé a osmé třídy v Hornické škole v Tachově.“

Pavlíček ale nade vše oceňuje spolupráci s obcí. „Myslivosti se věnuji dlouhou řádku let. Působil jsem v různých sdruženích, ale tak dobrou spolupráci s obcí, jako je tady, jsem nikde nezažil,“ řekl.

Lomské sdružení obhospodařuje honitbu v okolí obce. „Věnujeme se v ní údržbě mysliveckých zařízení, zajišťování krmiva na zimu. Prostředky na to si zajišťujeme formou brigád v místním zemědělském podniku, kde místo peněz dostaneme krmení pro zvěř,“ informoval předseda mysliveckého sdružení.

V lomské honitbě převládá srnčí zvěř. „Naše honitba je příměstská. Prochází tudy černá zvěř, něco málo se i uloví, vyskytuje se tu i jelen sika, ale převládá srnčí,“ vyjmenoval. V přírodě je v současné době vidět například málo zajíců. I ti se ale v okolí Lomu vyskytují. „V létě když je tráva a obilí, tak je nevidíte. Jsou vidět ale na jaře. Když sedím večer na posedu, vídám jich šest, osm. Jsou tady. Ale je pravda, že se z okolí ztratil bažant, ten se z velké části stává obětí škodné,“ vysvětlil Pavlíček s tím, že z dravců je v okolí rozšířený třeba luňák, ale například lišek je velmi málo.