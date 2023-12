Pokud patříte mezi „Grinche“, „opupínkujete se“ hned, jakmile zaslechnete slova advent a Vánoce, a raději než chaos v ulicích města máte klidnou procházku, je jako pro vás stvořený náš tip.

Projděte se kolem Mže v okolí Stříbra | Video: Deník/Monika Šavlová

Příjemný, nedlouhý procházkový okruh kolem řeky Mže vám nabídne pohled na hornický skanzen, několik jezů, vchody do několika hornických štol a vojenské bunkry. Vydat se na něj můžete od Červené lávky ve Stříbře po červené Svatojakubské stezce směrem k přehradě Hracholusky, až přijdete k rozcestníku U hamru. Zde přejdete lávku k rozcestníku U lávky a následně se druhou stranou po modré turistické trase vrátíte zpět ke Stříbru.

Rozhodně však v tuto dobu dbejte zvýšené opatrnosti, vyvýšené úseky kolem skal jsou pokryty listím a nyní už i sněhem, takže to tam hodně klouže. Pokud byste se rozhodli poté, co přejdete lávku, jít ještě chvíli dál po modré, projdete osadou Florián až za Petrský potok, který se zde vlévá do přehrady, také nebudete litovat. Procházka v místech, kde jindy stává voda, je zajímavá sama o sobě a nabídne pohled na další, jindy zatopený jez. Dojít zpět k rozcestníku však musíte stejnou cestou.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová