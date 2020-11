Město Bor totiž v rámci úprav na návsi buduje nové chodníky a také novou autobusovou zastávku. "Současná zastávka je u silnice směrem na Borovany, autobus neodbočuje, ale zastavuje zhruba na úrovni Kosova, ovšem je to několik set metrů od vsi," řekl Deníku starosta Boru Petr Myslivec. Cesta na autobus a ze zastávky zpět do vsi tak například v deštivém počasí není dobrá.

"Na popud obyvatel, kteří v Kosově bydlí, bude zřízena nová autobusová zastávka přímo ve vsi. Dnes už je před dokončením a od nového roku by tedy měly autobusy odbočovat a zajíždět až do Kosova," dodal starosta s tím, že ve vsi žijí senioři, kteří budou autobus využívat, ale je tam i několik dětí, které jím budou cestovat do školy. "Dnes seniory do Boru vozí ochotný občan svým autem, aby nemuseli šlapat do kopce, teď budou mít zastávku přímo na návsi."

Zřízení zastávky přímo ve vsi obyvatelé Kosova vítají. "Určitě je to dobře. Lidé, kteří nemají auto, museli chodit přes lesík až na borovanskou silnici. Je to hodně do kopce, takže hlavně pro starší lidi je dobré, že budou mít zastávku tady," okomentoval Michal Škrle z Kosova. "Myslím, že autobus sem nebude marně, jsou tu i rodiny se školními dětmi, hodit se bude i starším lidem, kteří nemají auta," dodal.