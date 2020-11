Od jara tráví svůj čas na chatě v údolí řeky Mže nedaleko Pavlovic na Tachovsku Jana a Vladimír Jeřábkovi. Domů do panelákového bytu se chystají až teď, v listopadu.

Manželé Jeřábkovi na terase své chaty, motivy z údolí Mže. | Foto: Deník / Jiří Kohout

S úsměvem říkají, že na chatu utekli před covidem. „Je pravda, že se tu před epidemií cítíme více v bezpečí,“ shodují se manželé. „Domů to nemáme daleko, deset kilometrů, takže občas to tam jedeme zkontrolovat, nebo vyprat, protože tady na chatě pračku nemáme. A já dojíždím obden za prací. Sice jsem v důchodu, ale ještě dělám, takže když jedu do práce, tak i nakoupím,“ doplnil pan Vladimír.