Prázdniny jsou tu a s nimi volno a starosti, co s našimi ratolestmi? Spousta možností je omezená, ale hezkým kompromisem jsou buď příměstské tábory, které ve městech pořádají různé organizace, jako například DDM, anebo můžete využít "venkovních denních táborů".

Jan Florián | Foto: Deník/Martina Sihelská

S nabídkou přišla Místní akční skupina Český Západ. Více uvádí manažer skupiny Jan Florián. "Už třetím rokem nabízíme tábory pro děti od čtyř do patnácti let, a to na třinácti různých místech. Celkem jde o sedmnáct denních táborů, jmenoval bych například Bezdružice, Kladruby, Michalovy Hory, Nedražice nebo Svojšín či Víchov. Každý je nějak zaměřen, jde o tábory třeba indiánské, kuchařské, s angličtinou, také oblíbené tvořivé," uvedl Florián.