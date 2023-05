Historickým jarmarkem ožil Sulanův statek v Kladrubech v sobotu 20. května. Stánky, občerstvení a dobrá zábava přilákala v průběhu odpoledne návštěvníky domácí i z okolí.

Historická skupina Cavalla, žongléř Kašpar Klepal a skupina Quanti Minoris pobavily malé i velké návštěvníky historického jarmarku v Kladrubech. | Video: Šavlová Monika

Začátek patřil již tradičně vystoupení skupiny Cavalla, která potěšila historickou hudbou a pak už se na trávník před pódium vrhnul žongléř Kašpar Klepal a předváděl se svými pomůckami doslova psí kusy. Do svého představení neváhal zapojit i dětské diváky. Při přeskoku na zemi ležících dětí na kole se tajil dech všem přítomným. Poté, co všichni ve zdraví přežili, rozházel své rekvizity po trávníku a dopřál dětem, aby si je samy ozkoušely. Po více jak hodinovém „žonglérském workshopu“ nastoupila skupina Quanti Minoris a při její hudbě se bavili návštěvníci až do večera.

„Vloni a předloni pršelo, letos počasí vyšlo až na ten obrovský vítr, který nám rozhazuje věci ve stánku,“ povzdechla si Bohuslava Dusíková, která společně se svými žáky prodávala výrobky žáků ZŠ Kladruby na podporu keňské studentky.

„Neváhejte ochutnat trdelníky, marmelády, jablečné chutney z Honezovic či zaskočit ke stánku z restaurace u Koruny,“ vybízel hosty několikrát za odpoledne místostarosta Matěj Havránek. U jednoho ze stánků si bylo možno vyrazit minci, další nabízel střelbu kuší, nechyběl ani výrobce a brusič nožů. „Jsem tu s dcerkami i s mužem, je tu pohoda, zejména Verunce se líbilo zkusit si točení talířem na tyči,“ pochvalovala si akci jedna z účastnic Vladimíra Hollá.