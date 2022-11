„Historické i současné papírové betlémy můžete obdivovat od 27. listopadu do 6. ledna na zámku Kozel. Výstavu v jízdárně doplní ukázky vánočních zvyků i přehlídka různých způsobů zdobení vánočních stromečků. Po ukončení výstavy budou stromky vysazeny v zámeckém parku,“ pozvala mluvčí Národního památkového ústavu pro Plzeňský kraj Markéta Slabová.

Staročeské Vánoce plné zvyků a tradic připravili na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci, kde můžete obdivovat vánoční expozici. Komentované prohlídky prozradí, kdo během adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávaly vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje. Prohlídky se konají od 29. listopadu do 23. prosince, od úterý do pátku v 11 a 13 hodin.

Nebe i peklo

Na hradě Rabí se v sobotu 3. prosince mezi 11. až 16. hodinou koná tradiční Nebíčko a peklíčko, kde nebudou chybět soutěže a hry. Na Rabí se můžete vydat i 10. prosince, kdy se tam uskuteční podvečerní prohlídky se spoustou zajímavostí o adventních a vánočních zvycích a tradicích s hudbou v podání skupiny Gutta.

Zpestřit předvánoční čas si můžete také na hradě Opálka u Strážova 17. prosince od 17 hodin, kde bude k vidění 24 různě nazdobených vánočních stromů. Na Opálku zavítá i plzeňský biskup Tomáš Holub, znít bude hudba v podání sboru a klasické kytary při svíčkách.

Jak slavila Vánoce hraběcí rodina a její poddaní na zámku Manětín před více než sto lety prozradí hraný vánoční příběh s názvem Koleda pro Štědrušku v sobotu 17. prosince od 17 hodin v zámecké oranžerii. Chybět nebudou ani vánoční tradice, koledy, pohádková atmosféra a vánoční cukroví.

Tradiční vánoční koncerty v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech zazní 16. a 18. prosince od 18 hodin. Těšit se můžete na Michala Hrůzu a soubor staré hudby Cavalla.

Promítání pohádky

K Vánocům neodmyslitelně patří pohádka Tři oříšky pro Popelku a letos máte jedinečnou možnost ji zhlédnout přímo na hradě Švihov, kde se natáčela, a to 17. prosince od 15 hodin. Každou adventní sobotu se budou konat i prohlídky hradu a výstavy Za tajemstvím Popelčina střevíčku.

Stromky i betlémy

Vánoční prohlídky si užijete také v Horšovském Týně od 26. do 31. prosince. Výzdoba zámeckých interiérů připomene vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Nahlédnete i do zámecké kuchyně. Přijít můžete od 10 do 15 hodin.

Na zimní prohlídky se můžete vydat od 28. prosince do 1. ledna také na hrad Kašperk. Můžete se těšit na samostatné prohlídky hradu. Podíváte se do budovy purkrabství, zříceniny hradního paláce a vystoupáte až do posledního patra západní věže s rozmanitými výhledy na Šumavu.