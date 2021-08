Na začátku šlo o nenápadnou skicu, kterou nakreslil malíř, sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář starší. Ten je autorem pomníku Jana ze Šitboře na místní návsi. „Nejdřív jsem navrhl malou bronzovou sochu svatého Mikuláše, která sloužila jako drobný upomínkový předmět,“ uvedl. Poté přišel s nápadem, že vytvoří patrona tamějšího chrámu v téměř životní velikosti. „Hned jsem věděl, jak bude vypadat. O tom jsem neměl pochybnosti,“ doplnil Šindelář starší.

Umělec však vtiskl svatému Mikuláši vedle typických atributů, jimiž jsou tři zlatá jablka na knize, biskupská berla a mitra, jednu zvláštnost. Světec dohlíží právě na kostel v Šitboři, jejž zároveň chrání svým tělem.

Samotné dílo bude mít 1,3 metru, se soklem až tři metry. „Teď ještě pracujeme na hliněném modelu, který odlijeme do sádry. A pak ho pomocí tečkovacího strojku převedeme do pískovce. To je hodně náročná část,“ uvedl Jaroslav Šindelář mladší, který se také věnuje sochařství a restaurátorství.

Společná tvorba oba těší. „Máme se rádi, takže se dohodneme. Otec dělá zásadní věci, já zase spíš detaily. Dobře se doplňujeme,“ shodli se. Hotovo by měli mít do konce roku. „Chtěli bychom sochu odhalit na svatého Mikuláše, což je šestého prosince, to by se hodilo,“ doplnil Jaroslav Šindelář starší.

Zatím není jisté, kde přesně bude artefakt stát. V úvahu připadá několik variant, jako například zadní část kostela u hřbitova, nebo schodiště, jímž se k chrámu vstupuje. „Rád bych, aby to bylo místo, odkud bude patron hned vidět,“ přeje si Jaroslav Šindelář starší.

Ostatně právě k Šitboři má silný citový vztah, bydlela tady jeho babička a on sem i s dalšími příbuznými v minulosti často jezdil. „Je to pro mě obrovský dar, že se na něčem takovém můžu podílet. Stále opakuji, že do hrobu si nic nevezmeme. Ale můžou po nás zůstat dobré věci, které se povedly. Je skvělé, že místní lidé kostel obnovují a vracejí mu život,“ ocenil.

Skupina dobrovolníků v čele s Ivem Dubským založila v roce 2015 spolek Mikuláš. Začala shánět peníze na opravu památky. Řemeslníci už opravili střechu presbytáře a rekonstruovali věž s bání. Letos odstartovala pro-měna presbytáře a sakristie. Iniciativu podporuje i vedení nedalekého města Poběžovice, pod něž Šitboř spadá.