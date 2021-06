"Obnova fasády prochází třetí etapou a součástí jsou rovněž hloubkové průzkumy, protože na stavbu se používaly různé druhy kamene a úkolem průzkumů je určit vhodné technologie na obnovu fasády," uvedl Deníku starosta František Trhlík. Fasáda kostela bude mít po dokončení modrošedou barvu.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkKromě toho se v objektu provádí také archeologický průzkum, který odhalil u portálu kostela ženskou kostru, která byla v tomto místě pohřbena před mnoha staletími.

Jedním z dalších kroků rekonstrukce bude obnovení kamenného portálu na boční stěně kostela. Tento portál byl kdysi zazděn. "Chtěli bychom jej otevřít. Nejen proto, že v minulosti to byl jeden ze vstupů do kostela, ale také proto, aby se v místě tolik nedrželo vlhko a plísně," dodal starosta.

Velký zásah čeká taky vnitřek kostela. Současná podlaha chrámové lodi bude odstraněna a vrátí se na úroveň, kterou měla původně. Betonovou dlažbu nahradí cihlová dlažba, která v kostele původně byla. Řešit se také bude odvodnění a provětrávání kostela.

Doposud stála rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele přibližně osm milionů korun, s financováním pomáhají dotace. "Ale to nejdražší nás teprve čeká, a to budou vnitřní výmalby, fresky, renovace oltáře, kazatelny, mobiliáře. To bude finančně velmi náročné," dodal Trhlík.

V minulých letech byla na kostele rekonstruována mimo jiné střecha a krov, věž, objekt má rovněž nová vitrážová okna.