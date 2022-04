Obě výročí se budou slavit společně 30. července. Program započne v deset hodin dopoledne dětskou zábavnou show plnou her, soutěží a tancem. Chybět nebude ani pěnová show. „Poté budou ukázky hasičské techniky, seniorům zahraje k tanci a poslechu dechovka Sedmihorka. Vystoupí i herečka a zpěvačka Ivanka Jirešová s Matějem Vaníkem a vítěz soutěže X-Factor z roku 2008 Jiří Zonyga,“ přiblížil další program místostarosta Starého Sedliště Jiří Vacek. Večer se o hudební show postará Elvis Presley revival, vše bude zakončeno retro diskotékou. „Zatím se jedná o nástřel programu, ale mělo by to zůstat víceméně stejné,“ dodal místostarosta.