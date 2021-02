Jak Deníku vysvětlil starosta města Martin Záhoř, vrty se provádějí kvůli projektové dokumentaci. „Město iniciovalo geotechnický průzkum lokality, protože budeme zadávat veřejnou soutěž na dodavatele projektové dokumentace k celému bazénu a výsledky tohoto průzkumu budou součástí zadávací dokumentace,“ uvedl starosta.

Město chce tak předejít případným možným vícenákladům při stavbě. Projektanti tak budou mít jasné informace o podloží, čímž budou moci zadat do projektu přesné podklady pro základy stavby.

ROZHODLO REFERENDUM

O plaveckém bazénu se ve Stříbře diskutuje už mnoho let. Obyvatelé města se jezdí koupat do Plzně, Tachova, Konstantinových Lázní a dalších míst.

V posledních letech ale město provedlo konkrétní kroky k vybudování bazénu. Začalo shromažďovat finanční prostředky a občanům představilo studii možné podoby areálu.

O tom, zda se bude bazén ve Stříbře skutečně stavět, nechalo město rozhodnout občany v místním referendu, které se konalo začátkem října v rámci krajských a senátních voleb.

Referenda se zúčastnilo 36,6% voličů, což je 2183 osob. Pro výstavbu bazénu bylo 1529 osob, což je 70,04% lidí, kteří se referenda zúčastnili. Zároveň je to 25,64% osob z celkového počtu voličů. „Tím je pro nás výsledek referenda platný a závazný,“ řekl tehdy po skončení referenda Deníku starosta Stříbra. Jak dodal, z výsledku má radost. „O bazénu se tady mluví třicet let. Radnice tímto rozhodnutím v referendu získala silný mandát k tomu, aby tuto stavbu provedla.“

Proti výstavbě bazénu hlasovalo 521 voličů, tedy 23,87% osob, které se referenda zúčastnily. Z celkového počtu voličů je to ale pouhých 8,74% voličů.

MĚSTO SI VEZME ÚVĚR

Podle studie, kterou město loni v září představilo veřejnosti, by krytý plavecký bazén stál okolo 150 milionů korun. Další náklady se počítají s vybudováním příjezdové komunikace, parkoviště a úpravami okolí. Bazén bude stát v sousedství sportovního areálu Baníku Stříbro.

Financovat chce město stavbu úvěrem, několik desítek milionů korun už má naspořeno. „Jsem rád, že referendum je platné. Je to pro nás velký závazek, ale neznamená to, že by stavbou bazénu Stříbro usnulo a nepokračovalo v dalších investicích,“ okomentoval rozhodnutí občanů místostarosta Karel Lukeš.

„Za mladší generaci mám radost, že postavíme něco, co by mohlo mladší lidi ve městě udržet a co by přilákalo také lidi z okolí a turisty, kteří by pak mohli poznat ve Stříbře nejen bazén, ale i naše památky,“ dodal.