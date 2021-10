Chybět nebudou šťavnaté burgery a pivní speciály, vína z Moravy, vegetariánské, či sladké dobroty.

Akce z cyklu festivalů Dobré jídlo Světa se jmenuje Street food a polévky a klášter Kladruby ji hostí už potřetí. Připraven je také bohatý doprovodný program. "Ten bude zajištění formou varhanního koncertu od 11 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, odpoledního koncertu kubánské kapely Ataréz a pro nejmenší je na 15. hodinu připravena pohádka o Zlaté rybce. Připraveno je také vystoupení barokních artistů a celý program bude zakončen ohnivou podívanou," informovala vedoucí projektu Eva Koreisová a dodala, že vstupné na akci, která začne v 10 hodin, je 150 korun. Pro děti do 15 let, seniory a držitele ZTP je vstupné 100 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.