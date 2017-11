Na nádvoří se bude kácet

Tachov – Zámecké nádvoří v Tachově čeká příští rok kompletní obnova vegetace.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Jednat se bude o první zásadnější zásah od 70. let minulého století. Kácení, prořezy, nová výsadba i terénní úpravy potrvají do poloviny roku 2019. Město Tachov má již připravený projekt a na stránkách města je vyvěšená veřejná zakázka pro firmy, které by se chtěly změny parku ujmout. K podpisu smlouvy dojde ještě letos, aby si dodavatel mohl včas objednat potřebný sadební materiál.

„Stromy a keře na zámeckém nádvoří rostly bez větších zásahů a prořezávek dlouhá desetiletí a současná podoba tomu odpovídá. Nejprve přijdou na řadu prořezy a kácení. Odstraníme staré, přerostlé a nebezpečné stromy. Odborně jsme nechali posoudit všechny vzrostlé dřeviny a část z nich bude pokácená. Nádvoří se tím prosvětlí, oživí a stane se mnohem příjemnějším prostředím pro všechny návštěvníky,“ řekl Deníku místostarosta Jan Straka.

Zeleň prošla odborným výzkumem, který určil, že bude pokáceno 12 jehličnanů. Se zbylými čtyřmi a deseti listnatými stromy nový projekt počítá a budou na nich provedeny především bezpečnostní a zdravotní řezy a odborná ošetření koruny. Následovat bude úprava parku do konečné podoby a výsadba nových stromů, živých plůtků, keřů, trvalek, bylinek a travin.