Dětská skupina Sluníčko působí v Boru od začátku letošního září. Deník se vypravil na návštěvu podívat se, jak skupina funguje, jak probíhá „sluníčkový“ den a jak se dětem líbí.

Dětská skupina Sluníčko v BOru | Video: Deník/Monika Šavlová

Od začátku měsíce začalo nově otevřenou dětskou skupinu Sluníčko navštěvovat 12 batolat ve věku od 1,5 do 3 let. Starají se o ně dvě chůvy, kterým děti důvěrně říkají teto. Den zde začíná v půl osmé ráno, poslední dítě si rodiče vyzvedávají nejdéle v 16 h. Jako první přivádí svého synka Matýska Zdeňka Jedličková. Přestože přiznává, že malému v prvních dnech občas ukápla slzička, Matýsek se suverénně přezouvá a vyráží do místnosti plné nových krásných hraček. „Otevření této dětské skupiny je pro nás obrovská pomoc, dříve jsme vozili synka do Částkova,“ říká s tím, že cena za pobyt se jí zdá adekvátní. Chůva - teta Markéta Kajerová mě upozorňuje, že Matýsek se možná bude chvíli stydět, ale plete se. Prcek se chápe míče a už si spolu čutáme dokud nepřijdou další děti. Do osmé hodiny máme místnost sami pro sebe, pak se začíná postupně plnit. Zamávat dědovi z okna chce malý Daník, který měl chvíli na kahánku, ale brzo na to, že by měl mávat zapomíná a pouští se do hry s Matýskem. „Děti se teprve poznávají, moc si spolu nehrají, ale náznaky kamarádství už jsou znát,“ říká jedna ze dvou chův Markéta Kajerová.

Chvíli to vypadá, že několik rodičů zapomnělo, že v případě, že své ratolesti do skupiny ten den nemohou dopravit, měli by je do osmé hodiny ranní omluvit. Už i proto, aby se včas stihl objednat jen potřebný počet obědů, které do Sluníčka denně dováží ze školní jídelny v Hoštce. Dopolední i odpolední svačinky dělají dítkám hodné tety samy. Kolem čtvrt na devět doraží v rychlém sledu zbytek sestavy. Hrdinně vstupuje také Jiřík, kterého dovedla maminka Martina Babinová z Přimdy. I ta přivítala možnost dávat synka do dětské skupiny. „První týden byl trošku náročný, bohužel druhý týden malý hned stonal, ale nyní už to zde zvládá úplně v pohodě, odcházím odsud v klidu, což je další velké plus,“ mává při odchodu malému.

Dvě děvčátka snáší dočasné odloučení od rodičů hůře, takže se jim slzičky z očiček jen kulí. Ale hodné tety je chovají a kapesníčkem jim utírají nosánek, dokud se nezklidní. V den návštěvy Deníku bylo ve skupině 9 z 12 přihlášených dětí. „Dvanáct je maximum, tím máme naplněnou kapacitu tak, abychom se mohly dětem ve dvou plně věnovat,“ vysvětluje Kajerová. Rázem je v místnosti živo. Malý Daník všem upekl ze stavebnice velký dort, Matýsek zatlouká plastové tyčky, Valinka s dalšími háže barevné kroužky na cíl. Tety jim je podávají a zároveň je učí, jakou má který kroužek barvu. „Máme zde spoustu didaktických pomůcek, kterými si děti zlepšují motoriku. Také se je snažíme vést ke správné výslovnosti. Prozatím trávíme většinu času na zahradě, snažíme se využít slunečného počasí,“ vysvětluje chůva Markéta. Mezi oblíbenou zábavu prý patří básničky nebo písničky s pohybem, jednoznačně prý vede Kolo kolo mlýnský.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Tety pravidelně hlídají plínky, které ještě nějaká mrňata mají a k častým dotazům patří cíleně mířené otázky, zda-li to či ono děcko nepotřebuje na záchod. Po obědě přichází odpolední odpočinek, kdy děti do jednoho usínají při čtení některé z pohádek, které si samy do skupinky nosí. „Až se děti více zadaptují, zvládnou odloučení od rodičů, zvyknou si na nové prostředí a sehrají se, začneme s nimi postupně plnit hravé aktivity, které máme v připraveném Plánu výchovy a péče. Maminky jistě potěší třeba malý obrázek s obtisknutými ručičkami,“ dodávají závěrem hodné tety. (šav)