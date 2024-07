Ve městě se zhruba 14 tisíci obyvateli od loňského července zůstala v provozu jediná pošta, a to v Hornické ulici v centru. „Samozřejmě, občané stejně jako my, nejsou úplně rádi, že došlo ke zhoršení místní dostupnosti poštovních služeb na sídlištích. Na druhou stranu ale neevidujeme stížnosti na to, že by hlavní pošta v Hornické ulici nezvládala nápor,“ sděluje za vedení města Jan Straka. Nápor se nekoná ani podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka: „Oproti květnu 2023 navštívilo pobočku v Tachově letos v květnu o 700 klientů méně, konkrétně jich bylo 10 368.“

Na poštu do Hornické ulice pravidelně míří seniorka Hana Sedláčková: „Dřív jsem chodila na poštu v ulici Jana Ziky, kterou mám blíž. Ale co se dá dělat, když ji zavřeli. Že bych tady čekala nějak extrémně dlouho, to ne. Ale menší fronty jsou tady běžné, záleží na tom, kolik je v provozu přepážek.“

Starší lidé a zdravotně postižení obyvatelé Tachova a přilehlých osad postupně začínají častěji využívat k cestám na poštu zvýhodněnou přepravu Senior Expres, kterou město spustilo loni v září. „Služba zajišťuje lepší dostupnost tak, aby si lidé mohli vyřídit, co potřebují. Někteří z nich ji využívají i k cestám na poštu,“ dodává místostarosta.

Občané mohou využít možnost objednat se prostřednictvím webových stránek České pošty online na konkrétní čas. Podle Matyáše Vitíka, ale o službu není velký zájem: „Objednávka online není na Tachovsku příliš využívána, byť průměrná doba čekání při objednání je zde 30 sekund. Bez objednání pak 2 minuty a 13 sekund.“ Pro mnohé starší občany je ale tato služba nedostupná. „Internet nepoužívám, neumím s ním pracovat a už nemám chuť se to učit,“ krčí rameny senior Fratnišek Havlík, který přichází na poštu s několika složenkami v ruce.