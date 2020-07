Nápad vzešel před dvěma lety, v roce výročí vzniku Československa. Kniha je podle autora v podstatě připravena, v současné době se shání peníze.

Jak Deníku řekl ředitel Městského muzea Stříbro a zároveň člen Nadace Jakoubka ze Stříbra Zbyněk Navrátil, na knihu je potřeba přibližně 160 tisíc korun. "Nadace se rozhodla, že prostředky sežene a knihu vydá. Měla by to být fotopublikace s doprovodným textem. V současné době to vypadá, že se nám díky podpoře města i soukromých donátorů podaří částku shromáždit, nicméně ještě nám nějaké peníze chybí," uvedl Navrátil. Pokud vše půjde podle představ iniciátorů, křest nové knihy by se mohl konat koncem letošního roku v prostorách stříbrského muzea.

"Já mám knihu víceméně hotovou. Pracovní název je Sto stříbrských let, tedy Stříbro ve fotografii 1918 až 2018 a je koncipována tak, že na stránce formátu A4 budou tři fotografie a vzpomínkový text k těmto fotografiím," uvedl autor František Samec. Ten do publikace umístí snímky ze svých rozsáhlých sbírek, které za desítky let nashromáždil. Většina fotografií z historie Stříbra je k vidění na webových stránkách muzea. Některé ukázky z připravované knihy vycházely rovněž ve zpravodaji města. "Konečná grafická podoba knihy se ukáže po konzultaci s tiskárnou, obsahově by měla mít kolem 170 stran," doplnil Samec.

S financováním knihy pomáhá i město. "Zastupitelstvo rozhodlo, že vydání podpoří padesáti tisíci korunami," potvrdil místostarosta Karel Lukeš. Jak dodal, podpořit vznik knihy stále mohou i soukromí dárci, kteří mohou jakoukoli finanční částku posílat na zvláštní účet, který byl pro tento účel zřízen a je zveřejněn na stránkách města.