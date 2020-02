Začátek února bývá čas, kdy se u cyklistů začíná bít na poplach, protože se blíží start hlavní sezony a také se jede oblíbený závod Ledový kafe. Bikeři se po zimní pauze střetávají na Hoře Svatého Václava, což je malebná vesnička nedaleko Poběžovic. Na západní okraj okresu Domažlice se sjíždějí nejen borci z Plzně, Prahy, Tábora, ale i vyznavači horských kol a pohybu na čerstvém vzduchu z Tachovska.

I ty přivítali organizátoři z MTB Silný kafe, kteří tentokrát neměli tolik předstartovních povinností, protože letošní klimatické podmínky opravdu nepřinesly 30 centimetru sněhu ani ledové plotny, což loni udělalo závod jedním z nejtěžších ve své historii.

Na jubilejní 10. ročník kultovní akce jako by svatý Petr dal organizátorům i závodníkům prostor, aby se zajely rychlé časy. Na 32 kilometru dlouhé trase provázelo bikery relativně teplé počasí, kdy rtuť teploměru atakovala hranici 10°C. Trať vedená napříč Českým lesem byla absolutně bez sněhu, s minimem ledu a naopak maximem vody a bláta, proto pro neznalé cílový outfit všech aktérů připomínal spíše cyklokrosovou bitvu v rozbahnělém terénu. Jaká to spojitost se souběžně probíhajícím světovým šampionátem v cyklokrosu ve Švýcarsku? Čistě náhodná.

NOVINKY A OBHÁJCI

Zde se v sobotu před 11. hodinou dopolední seřadilo na hřišti před Penzionem Pohoda 48 startujících, z čehož bylo 6 žen a 3 borci na elektrokolech. To bylo totiž zpestření v rámci 10. ročníku, kdy závodník s bicyklem poháněným elektrickým proudem byl v cíli logicky na prvním místě a stal se jím Mariano Agus, startující za recesistický oddíl Dobré pivo Biker.

Jelikož boom elektrokol pokračuje, rozhodli se organizátoři dát možnost si zazávodit i vyznavačům těchto vozítek. Samozřejmě je při slavnostním vyhlašování oddělili od běžných cyklistických nadšenců.

V hlavním závodě po triumfech z let 2018 a 2019 vítězný hattrick završil Tomáš Kozák v čase 1:23:22hod, když druhého Václava Autorského (prvního v kategorii M2)porazil o minutu. V minulém roce tyto borce ve stejném pořadí dělilo pouhých 16 sekund. Totožnou trasu jeli letos o 24 minut rychleji .To ukazuje diametrální rozdíl podmínek na trati loni a letos. Paradoxem je, že Kozák se pokaždé radoval v dresu jiného týmu. V roce 2018 triumfoval za Focus Rapiro, loni potěšil Bikeplzen.cz a letos Cyklo Atom. Vrátí se za rok? A v jakém dresu? Na to si budeme muset počkat.

TACHOVSKÁ STOPA

A jak si vedli ti okresní jezdci? Nejrychleji z nich si s trasou poradil Slavomír Štrobl z Cyklo Tachov, který proťal cílovou pásku v absolutním pořadí na 19. místě a v kategorii M4 mu to stačilo na 5. místo. Na trati strávil bez čtyř minut necelé dvě hodiny a na bronzovou medaili ve věkové kategorii mu scházelo 6 minut. Kategorii M4 obsadilo 10 závodníků, a hned tři reprezentovali Cyklo Tachov, ke Štroblovi se přidal na 9. místě Milan Gajdoš a za ním finišoval Roman Drexler. Na trati toto duo bojovalo kolem 150 minut.

BLESKURYCHLÁ ŽENA

Ženskou část závodu naprosto opanovala Jana Žídeková, reprezentující Cyklotrenink.com, kterou v celkovém pořadí předčilo pouze 12 mužských protivníků. Časomíra v cíli ji zastavila na necelých 100 minutách, když to znamenalo, že na stříbrnou závodnici z Německa Doris Thomu čekala obklopena fanoušky přes 11 minut. Úctyhodný výkon.

Obdiv ale zaslouží nejen borci z řad startujících, ale i pořadatelský štáb, jelikož o první únorové sobotě všechno fungovalo na jedničku.

Do cíle dorazili všichni závodníci bez větších kolizí, či defektu, letošní trať a panující klimatické podmínky nahrávaly rychlým časům, což se potvrdilo, když někteří oproti loňsku strávili na cestách v Českém lese až o půlhodiny méně než loni.

Toto první setkání v rámci zimní přípravy cyklistů je velice vyhledávané, což potvrzovaly úsměvy v cíli i při následném posezení v hospůdce . To obohatilo vynikající pohoštění. Závodníci se mohli zahřát a zapracovat na rychle regeneraci pomocí hovězího vývaru, bramborové polévky či kuřecího nebo vepřového řízku s bramborem.

I díky servisu, který je zařízený na občerstvovacích stanicích, ale především ve startovním a cílovém prostoru, se sem tak rádi vracejí závodníci nejen z našeho kraje, ale i ze vzdálenějších destinací. Nyní se všichni připravují na nadcházející sezonu, ale jakmile se bikerům vybaví Ledový kafe, zbystří. Za rok rozjede druhou dekádu oblíbené akce.

Medailisté všech kategorii Ledového kafe (10.ročník):

M2 (r. 1985-2001):

1.Václav Auterský (radynebike.cz) 1:24:23 hod.

2. Martin Vodák (AXON SPORT TEAM) 1:32:11 hod.

3. Lukáš Pospíšil (RedPoint Team) 1:38:51 hod.

M3 (r.1970-1984):

1. Tomáš Kozák (Cyklo Atom) 1:23:22 hod.

2. Jan Sázavský (Velosport Domažlice) 1:24:45 hod.

3. Lukáš Jasan (Velosport Domažlice) 1:28:28 hod.

M4 (r. 1969 a starší):

1. Otakar Dvořák (TRANSBRODY) 1:36:24 hod.

2. Radek Svoboda (Praha) 1:40:31 hod.

3. Miroslav Toth (Chodov) 1:50:04 hod.

Ženy:

1. Jana Žídeková (Cyklotrenink.com) 1:39:40 hod.

2. Doris Thoma ( SEPP S RADLSTOL) 1:50:55 hod.

3. Andrea Pavlisová (Rugby Plzeň) 2:03:00 hod.

E – bike:

1. Mariano Agus (Dobré pivo Biker) 1:18:32 hod.

2. Hubert Beitlich (Dobré pivo Biker) 1:23:43 hod.

3. Filip Kotlan (Poběžovice) 1:34:29 hod.