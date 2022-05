Po celou adopční dobu každý školní rok vyrábějí v hodinách výtvarné výchovy, světa práce a při speciálních výrobních dnech především vánoční a velikonoční dekorace či drobné dárky, které pak prodávají převážně v rámci městských akcí. Výtěžek z prodeje je zdrojem finančního příspěvku, který pravidelně odesílají do Keni. Platby jdou přes kancelář partnerské keňské organizace do školy, ta z nich zaplatí všechny poplatky, nakoupí uniformu, učebnice. Finanční injekce tak pomáhá získat mladé keňské slečně vzdělání, díky němuž snáze sežene vhodné zaměstnání. Následně tedy může podporovat v případě nutnosti svoji početnou rodinu, komunitu tak, jak je to v Keni běžné. V Kladrubech jsou školní výrobky oblíbené, domácí zájemci v době Vánoc a Velikonoc často stojí frontu u stánku dříve, než stihnou malí šikulové vše vybalit a připravit na pult.

Další aktivitou, ze které žáci získávají finance na Muthinino školné, je prodej sazenic květin a dalších rostlin. S nimi jim zejména v letních měsících, v době prázdnin, kdy je třeba řízky muškátů zalévat, pomáhá ochotná paní uklízečka. Díky společnému snažení si tak Kladrubští v pátek odpoledne 29. dubna a v průběhu sobotního dopoledne 30.dubna odnášeli ze stánku postaveném na školním dvoře nádherné sazeničky muškátů a různých letniček. „Když vznikl nápad pomáhat tímto způsobem dětem z méně vyspělé země, nikdy by mne nenapadlo, že ten čas tak rychle uteče a Muthina dospěje,“ usmívá se iniciátorka celé adopce Bohuslava Dusíková. „Každopádně nás těší zájem o naše výrobky, lidé je kupují s myšlenkou pomoci dobré věci, je to za ty roky v Kladrubech zaběhnuté a Muthina tak díky nám všem mohla zdárně dokončit školu, i když to bylo v Keni díky koronaviru více komplikované než u nás. Máme zprávy, že možná ještě bude pokračovat v nástavbovém studiu, v tom případě rádi pomůžeme dál,“ dodala.

