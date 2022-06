Komediální představení z autorské dílny Jindřicha Kriegela, který se rovněž chopil režie, si pohrává s myšlenkou, co je asi v sedmém nebi, do něhož si duchové zemřelých musí cestu zasloužit. A k překvapení všech, ani v nebi se neobejdou bez byrokracie. Herecká skupina v čele s Romanem Štolpou, Pavlínou Mourkovou a dalšími herci známými také z několika televizních seriálů, přijela do Kladrub Hodinou duchů především pobavit, a to se podle reakcí publika podařilo.